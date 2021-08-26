Смартфоны Samsung Galaxy S21 обновили до One UI 3.1.1

В начале августа с выходом складных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 дебютировала и новая версия фирменной прошивки One UI 3.1.1, которая теперь стала доступна для моделей Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra. Пока апдейт распространяется для американских и канадских пользователей, но в скором времени он выйдет и в других странах. Прошивка G99*WVLU4AUGQ привносит улучшенный пользовательский интерфейс, новый режим отхода ко сну, защиту от случайных нажатий, обновленное приложение «погоды» и свежий патч безопасности. Некоторые пользователи отметили, что их смартфоны стали меньше нагреваться в сравнении с прошлой версией оболочки.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S21
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