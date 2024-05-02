Смартфоны Samsung Galaxy S21 получили функции Galaxy AI

Недавно компания Samsung выпустила обновление прошивки One UI 6.1 на базе ОС Android 14 для флагманских смартфонов серии Galaxy S23. Данный апдейт интересен в первую очередь благодаря фирменным возможностям Galaxy AI, которые дебютировали в актуальных флагманах корейского производителя. Сегодня долгожданное обновление вышло для всей линейки Galaxy S22 и Galaxy S21 за исключением модели Galaxy S21 FE. Владельцам последнего придется подождать. Пока апдейт доступен для пользователей из Южной Кореи, но позже его смогут опробовать и в других регионах.

Напомним, что выпущенные три года назад Galaxy S21 и Galaxy S21+ характеризуются 6,2- и 6,7-дюймовыми AMOLED-экранами с разрешением Full HD+ и частотой обновления до 120 Гц, новым ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, 8 ГБ оперативной памяти, фронтальной камерой на 10 Мп, основной камерой с модулями разрешением 12 Мп (главный), 12 Мп (сверхширик) и 64 Мп (телефото), аккумуляторами на 4000 и 4800 мАч, а также защитой согласно степени IP68.
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