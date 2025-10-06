Смартфоны Samsung Galaxy S22 обновили до Android 16

Компания Samsung начала распространение фирменной прошивки One UI 8 на базе операционной системы Android 16 на старые флагманские смартфоны Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra. И это последнее номерное обновление ОС для этой серии.

Напомним, что выпущенный в 2022 году Galaxy S22 оснащается 6,1-дюймовым Dynamic AMOLED 2X-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления от 10 до 120 Гц и максимальной яркостью 1300 кд/кв.м, аккумулятором на 3700 мАч, поддержкой 25-Вт проводной зарядки и 15-Вт беспроводной, процессором Exynos 2200, корпусом из армированного алюминия и с защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus+ спереди и сзади, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация OIS), 10 Мп (3-кратный оптический зум с OIS) и 12 Мп (сверхширик), защитой от воды и пыли (степень IP68), поддержкой 5G и ультразвуковым подэкранным сканером отпечатков.