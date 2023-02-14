Смартфоны Samsung Galaxy S22 получили прошивку One UI 5.1

Компания Samsung выпустила стабильную версию фирменной оболочки One UI 5.1 на основе ОС Android 13 для смартфонов Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra. Пока апдейт доступен для пользователей из Германии, но в ближайшие недели он распространится по всему миру.

Напомним, что представленный в прошлом году Galaxy S22 характеризуется 6,1-дюймовым Dynamic AMOLED 2X-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления от 10 до 120 Гц и максимальной яркостью 1300 кд/кв.м, аккумулятором на 3700 мАч, поддержкой 25-Вт проводной зарядки и 15-Вт беспроводной, поддержкой Wi-Fi 6, процессором Exynos 2200, корпусом из армированного алюминия и с защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus+ спереди и сзади, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация OIS), 10 Мп (3-кратный оптический зум с OIS) и 12 Мп (сверхширик), защитой от воды и пыли (степень IP68), поддержкой 5G и ультразвуковым подэкранным сканером отпечатков.