Смартфоны Samsung Galaxy S22 стали бестселлерами в Южной Корее

Корейские СМИ сообщают о том, что компания Samsung собрала на домашнем южнокорейском рынке более миллиона предзаказов на новые флагманские смартфоны серии Samsung Galaxy S22. Новинки оказались даже популярнее бестселлеров Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3. Причем 60% всех заказов пришло на самую дорогую модель линейки – Galaxy S22 Ultra. Сможет ли Samsung удовлетворить спрос в первые недели продаж?

Напомним, что базовый Galaxy S22 характеризуется 6,1-дюймовым Dynamic AMOLED 2X-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления от 10 до 120 Гц и максимальной яркостью 1300 кд/кв.м, аккумулятором на 3700 мАч, поддержкой 25-Вт проводной зарядки и 15-Вт беспроводной, поддержкой Wi-Fi 6, процессором Exynos 2200, корпусом из армированного алюминия и с защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus+ спереди и сзади, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация OIS), 10 Мп (3-кратный оптический зум с OIS) и 12 Мп (сверхширик), защитой от воды и пыли (степень IP68), поддержкой 5G и ультразвуковым подэкранным сканером отпечатков.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S22
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