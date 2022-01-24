Смартфоны Samsung Galaxy S22 станут дороже

Поскольку Samsung планирует объявить о своих следующих флагманах Galaxy S в феврале, новая утечка предполагает, что компания может запланировать небольшое изменение цен на свою линейку смартфонов флагманского класса. Согласно сообщению Android Police от Роланда Квандта из WinFuture, европейские цены на серию Galaxy S22 начнутся с 849 евро, а базовые модели Galaxy S22 Plus и Ultra будут стоить 1049 и 1249 евро соответственно. По сути, это означает, что в 2022 году линейка Samsung Galaxy S будет стоить столько же, сколько и в 2021 году. Более того, твит Квандта предполагает, что компания продолжит свою практику взимания надбавки в размере 50 евро за увеличение объема памяти на стандартных моделях и моделях Plus.

Актуальные официальные цены в евро:
S22 8/128 ГБ = 849
S22 8/256 ГБ = 899
S22+ 8/128 ГБ = 1049
S22+ 8/256 ГБ = 1099
S22 Ультра 8/128 ГБ = 1249
S22 Ультра 12/256 ГБ = 1349
S22 Ультра 12/512 ГБ = 1449
Что может измениться, так это то, что Samsung может настроить вариант базовой модели Ultra, чтобы он предлагал меньшую ценность, чем его предшественник. По крайней мере, в Европе Galaxy S22 Ultra стоимостью 1249 евро будет поставляться с 8 ГБ ОЗУ, по словам Квандта, и стоит столько же денег, сколько Galaxy S21 Ultra начального уровня с 12 ГБ ОЗУ. Сообщается, что потребители в Европе должны будут заплатить дополнительно 100 евро, чтобы получить S22 Ultra с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. Неясно, будет ли Samsung реализовывать ту же стратегию ценообразования в США. Как указывает Android Police, отдельная утечка в этом месяце предполагала, что компания может взимать в США дополнительные 100 долларов за каждую модель (речь об увеличении ОЗУ или встроенной памяти) в линейке Galaxy S22.
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