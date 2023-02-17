Смартфоны Samsung Galaxy S23 появились в открытой продаже

После длительного периода приема предзаказов компания Samsung выпустила в открытую продажи свои новые флагманские смартфоны Galaxy S23, Galaxy S23 Plus и Galaxy S23 Ultra. Приобрести новинки можно в 55 странах мира. Samsung Galaxy S23 в базовой версии с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти оценен в 950 евро, Galaxy S23 Plus с базовой конфигурации с 8/256 ГБ памяти стоит 1200 евро, а Galaxy S23 Ultra – 1400 евро. В США цены заметно ниже, чем в Европе.

Напомним, что Galaxy S23 оснащается 6,1-дюймовым Dynamic AMOLED 2X-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей и кадровой частотой от до 120 Гц, разогнанным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 8 ГБ оперативной и от 128 до 512 ГБ флэш-памяти, батареей ёмкостью 3900 мАч и поддержкой 25-Вт проводной зарядки, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 12 Мп (сверхширик) и 10 Мп (3-кратный оптический зум), селфи-камерой на 12 Мп, защитой от воды и пыли (степень IP68), поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, а также предустановленной ОС Android 13 с надстройкой One UI 5.1.
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