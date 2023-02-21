Смартфоны Samsung Galaxy S23 получили первое обновление

Компания Samsung выпустила первое обновление для флагманских смартфонов серии Galaxy S23. Первыми прошивку с номером S91xBXXU1AWBD получили европейские пользователи. Апдейт не только улучшает стабильность работы смартфонов и обновляет фирменные приложения Samsung, но и несет в себе февральский патч безопасности Android.

Напомним, что открытые продажи новинок стартовали всего несколько дней назад. Samsung Galaxy S23 в базовой версии с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти стоит 950 евро, Galaxy S23 Plus в базовой конфигурации с 8/256 ГБ памяти оценен в 1200 евро, а Galaxy S23 Ultra – 1400 евро.