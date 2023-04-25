Смартфоны Samsung Galaxy S23 продаются вдвое лучше Galaxy S22

Информатор Revegnus поделился подробностями о продажах смартфонов Samsung Galaxy S23, которые были выпущены пару месяцев назад. По данным источника, продажи за первый месяц составили 2,77 млн устройств. Предыдущее поколение в лице Galaxy S22 за тот же первый месяц продаж разошелся в количестве 1,37 млн экземпляров. Что интересно, более половины продаж новинок пришлось на старшую модель Galaxy S23 Ultra. Почему данная линейка понравилась пользователям больше, если основные параметры остались прежними, неизвестно. Возможно, пользователям захотелось приобрести свежий флагман на топовой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.