Смартфоны Samsung Galaxy S23 уже вышли в России

Российское информационное агентство ТАСС сообщает, что в России уже можно приобрести смартфоны Samsung Galaxy S23, S23+ и S23 Ultra. Базовый Galaxy S23 в версии со 128 ГБ флеш-памяти стоит 75 тысяч рублей, S23+ с 256 ГБ флеш-памяти – 88 тысяч рублей, а Galaxy S23 Ultra – 110 тысяч рублей.

Ранее авторитетный инсайдер Судханшу Амбхоре заявил, что в Galaxy S23 и S23+ используются старые камеры. Главный модуль базируется на 50-Мп сенсоре Samsung ISOCELL GN3, который используется в прошлогодних Galaxy S22 и S22 Plus. Модуль с оптическим зумом получил все тот 10-Мп Samsung S5K3K1, что и в прошлогодних флагманах. Сверхширокоугольный модуль оснастили новым датчиком – Sony IMX564 вместо Sony IMX563, однако вряд ли он претендует на серьезный апгрейд. Самым большим изменением стал сенсор во фронтальной камере – 12-Мп Samsung S5K3LU вместо 10-Мп Sony IMX374.