Смартфоны Samsung Galaxy S23 уже вышли в России

Ранее авторитетный инсайдер Судханшу Амбхоре заявил, что в Galaxy S23 и S23+ используются старые камеры. Главный модуль базируется на 50-Мп сенсоре Samsung ISOCELL GN3, который используется в прошлогодних Galaxy S22 и S22 Plus. Модуль с оптическим зумом получил все тот 10-Мп Samsung S5K3K1, что и в прошлогодних флагманах. Сверхширокоугольный модуль оснастили новым датчиком – Sony IMX564 вместо Sony IMX563, однако вряд ли он претендует на серьезный апгрейд. Самым большим изменением стал сенсор во фронтальной камере – 12-Мп Samsung S5K3LU вместо 10-Мп Sony IMX374.