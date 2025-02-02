Смартфоны Samsung Galaxy S25 хорошо продаются в России

Аналитики «М.Видео-Эльдорадо» поделились подробностями предзаказов на представленные недавно флагманские смартфоны Samsung Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra. Отметается, что спрос на новинки в России вырос на 45% по сравнению с моделями прошлого поколения. Лучше всего продается старшая модель Galaxy S25 Ultra в конфигурации с 512 ГБ флеш-памяти.

Напомним, что этот смартфон оснащается топовым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy с максимальной частотой 4,47 ГГц, 6,9-дюймовым Dynamic AMOLED 2X дисплеем с частотой обновления от 1 до 120 Гц, разрешением 3120:1440 точек и защитным стеклом Corning Gorilla Armor 2, селфи-камерой на 12 Мп, тыльной камерой с модулями разрешением 200 Мп, 50 Мп (5-кратный оптический зум и OIS), 10 Мп (3-кратное оптическое приближение и оптическая стабилизация) и 12 Мп (сверхширик), титановым каркасом, корпусом толщиной 8,2 мм, АКБ ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 45-Вт проводной зарядки, поддержкой беспроводной зарядки, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 и NFC, защитой от пыли и воды согласно степени IP68 и предустановленной ОС Android 15.
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