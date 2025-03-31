Смартфоны Samsung Galaxy S25 продаются лучше Galaxy S24

Аналитики из Hana Securities раскрыли результаты продаж смартфонов серии Samsung Galaxy S25 за первый месяц. Утверждается, что корейский производитель реализовал 4,56 млн устройств против 1,42 млн у серии Galaxy S24. Самой популярно модель является Galaxy S25 Ultra с тиражом 2,55 млн экземпляров.

Напомним, что последний оснащается топовым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy с максимальной частотой 4,47 ГГц, 6,9-дюймовым Dynamic AMOLED 2X дисплеем с частотой обновления от 1 до 120 Гц, разрешением 3120:1440 точек и защитным стеклом Corning Gorilla Armor 2, селфи-камерой на 12 Мп, тыльной камерой с модулями разрешением 200 Мп, 50 Мп (5-кратный оптический зум и OIS), 10 Мп (3-кратное оптическое приближение и оптическая стабилизация) и 12 Мп (сверхширик), титановым каркасом, корпусом толщиной 8,2 мм, АКБ ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 45-Вт проводной зарядки, поддержкой беспроводной зарядки, защитой от пыли и воды согласно степени IP68 и предустановленной ОС Android 15.