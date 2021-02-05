Смартфоны Samsung серии Galaxy A 2017 года выпуска больше не будут получать обновления

Samsung объявила о прекращении выпуска обновлений программного обеспечения для смартфонов серии Galaxy A 2017 года выпуска. Устройства которые больше не будут получать обновления: Galaxy A7 2017 , Galaxy A5 2017, Galaxy A3 2017 и Galaxy J3 Pop. Однако, смартфоны начиная с серии Galaxy S9 и до настоящего времени будут получать ежемесячные обновления безопасности. Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab S7 + также будут получать ежеквартальные обновления.

В конечном итоге, Samsung будет прекращать поддержку выпуска обновлений для старых смартфонов, владельцам необходимо отслеживать данную информацию.
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