Смартфоны Samsung серии Galaxy S20 получат 108-Мп камеры

Сегодня в сети были раскрыты все данные о смартфонах Samsung Galaxy S20 Ultra, S20+ и S20, которые анонсируют 11 февраля. Старт продаж намечен на 6 марта. Первая модель за $1100 оснастится 6,9-дюймовым AMOLED экраном с частотой 120 Гц, основной камерой с модулями на 108 и 48 Мп,а также 10-кратным оптическим зумом, батареей на 4900 мАч. Samsung Galaxy S20+ за свои $1000 предлагает чуть меньший экран, чуть похуже камеру и немного меньшую батарею. Samsung Galaxy S20 со всем тем же 120 Гц экраном и камерой с основным 108-Мп модулем будет стоить $799. Все три версии получат 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, а также чипсет Snapdragon 865, или Exynos 990.