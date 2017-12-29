Смартфоны Sony Xperia XA2 Ultra и Xperia L2 получили сертификацию

На сайтах телеком-регуляторов Малайзии и Тайланда появились упоминания о смартфонах Sony Xperia XA2 Ultra и Xperia L2, которые еще не были представлены официально. Смартфон Sony Xperia XA2 Ultra с модельными номерами H4213 и H4233 ранее засветился в базе данных бенчмарка GFXBench. Он должен получить 6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD (1920:1080 пикселей), чипсет Qualcomm Snapdragon 630, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, а также операционную систему Android 8.0 Oreo. Смартфон Xperia L2 (H4311, H4331) получит HD-дисплей, поддержку Bluetooth 4.2 и операционную систему Android 7.1.1 Nougat. Анонс обеих моделей ожидается на выставке CES 2018, которая пройдет с 9 по 12 января в Лас-Вегасе.