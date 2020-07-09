Смартфоны TCL 10 Plus и TCL 10 SE выходят в России

Компания TCL представила в России смартфоны TCL 10 Plus и TCL 10 SE, которые получили модуль NFC для бесконтактной оплаты. Первая модель оснащается 6,47-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, сертификатом Netflix и поддержкой HDR10, 8-ядерным чипсетом Snapdragon 665, до 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, слотом для карт памяти microSD, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, а также тыльной квадрокамерой с модулями на 48, 8, 2 и 2 Мп.

TCL 10 SE характеризуется 6,52-дюймовым экраном с разрешением HD и поддержкой технологии улучшения изображения NxtVision, процессором MediaTek Helio P22, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч и тройной основной камерой с главным датчиком изображения разрешением 48 Мп. Цена и дата начала продаж смартфонов будут объявлены позже.