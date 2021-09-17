Смартфоны Vivo X70 Pro и X70 Pro+ появились в продаже

Компания Vivo дала старт китайским продажам флагманских смартфонов Vivo X70 Pro и Vivo X70 Pro+, которые были представлены неделю назад. Стандартная модель оценена в 665 долларов за версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, а старшая – 850 долларов за вариант на 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти.

Напомним, что Vivo X70 Pro+ оснащается восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 888+, 6,78-дюймовым экраном LTPO AMOLED Samsung E5 с разрешением 1440:3200 пикселей, адаптивной кадровой частотой от 1 Гц до 120 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 300 Гц, основной квадрокамерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Samsung GN1 с 1,2-мкм-пикселем, 48 Мп (сверхширик), 8 Мп (перископный модуль) и 12 Мп (портретный модуль), а также оптической стабилизацией, оптикой Zeiss и фирменным чипом обработки изображений V1, ОЗУ LPDDR5, флеш-памяти UFS 3.1, батареей на 4500 мАч, поддержкой проводной зарядки на 55 Вт, защитой от пыли и влаги по стандарту IP68 и предустановленной ОС Android 11 с фирменной оболочкой OriginOS 1.0.