Смартфоны Xiaomi 12 появились в продаже

Компания Xiaomi дала старт китайским продажам линейки смартфонов Xiaomi 12, в которую вошли модели Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12X. Данная серия примечательно тем, что впервые за долгое время Xiaomi решила выпустить компактный флагманский смартфон – им стал как раз Xiaomi 12. Также достоин внимания тот факт, что китайский производитель дополнил линейку моделью Xiaomi 12X, которая является копией стандартной модели, но с более простым процессором Snapdragon 870 и без поддержки беспроводной зарядки. Xiaomi 12X оценен от 500 долларов, Xiaomi 12 от 580 долларов, а Xiaomi 12 Pro от 740 долларов. Когда новинки выйдут в России, пока не сообщается.

Комментарии и отзывы Xiaomi 12
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