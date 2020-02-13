Смартфоны Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro представлены официально

Как и было обещано, сегодня компания Xiaomi представила свои новые флагманские смартфоны Mi 10 и Mi 10 Pro. Итак, новинки оснастили 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, частотой обновления 90 Гц, яркостью 1129 кд/м2, контрастностью 5000000: 1 и поддержкой HDR10+, стереодинамиками, топовым процессором Snapdragon 865 (585 тысяч баллов в AnTuTu), оперативной памятью LPDDR5, флэш-памятью UFS 3.0, модулем Wi-Fi 6 и продвинутой системой охлаждения.

Xiaomi Mi 10 получил аккумулятор на 4780 мАч, поддержку быстрой зарядки на 30 Вт, обратную беспроводную зарядку на 10 Вт, квадрокамеру со 108 Мп главным модулем, оптической стабилизацией и записью видео 8K. Xiaomi Mi 10 Pro отличается модулями на 20 Мп, 108 Мп, 12 Мп, перископным модулем, 10-кратным гибридным зумом, 50-кратным цифровым зумом и двойной оптической стабилизацией. Xiaomi Mi 10 оценен в 573 доллара за версию с 8/128 ГБ памяти.