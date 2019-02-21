Смартфоны Xiaomi Mi 6, Mi Mix 2 и Mi Note 3 скоро получат Android 9.0 Pie

Компания Xiaomi поделились о планах по выпуску обновления до Android 9.0 Pie для смартфонов Xiaomi Mi 6, Mi Mix 2 и Mi Note 3. Как известно, они уже получили стабильную версию MIUI 10, однако она базируется на устаревшей восьмой версии операционной системы Android. Стабильная прошивка на основе Android 9.0 Pie выйдет для данных смартфонов в ближайшее время. Однако некоторые ожидаемые возможности не появятся в смартфоне Mi 6. Например, разработчики не смогут добавить ночной режим съемки для камеры и поддержку HAL3 для простой установки Google Camera, потому что у них не хватает на это рабочих рук.

Напомним, что Xiaomi Mi 6 оснащается 5,15-дюймовым Full HD-дисплеем, 8-Мп фронтальной камерой, 12-Мп двойной камерой с двухцветной вспышкой и четырехосевой оптической стабилизацией изображения, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 835 с графикой Adreno 540, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной памяти, сканером отпечатков пальцев, встроенным в стекло, поддержкой NFC, портом USB Type-C, а также аккумулятором на 3350 мАч.