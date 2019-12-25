Смартфоны Xiaomi и Redmi получили обновленный Ambient Display

Один из руководителей компании Xiaomi Джин Фан объявил об изменениях в дизайне MIUI Ambient Display. Речь идет о функции всегда включенного дисплея, который теперь можно будет настраивать более тонко. Пользователи смогут настраивать внешний вид часов и добавлять текст. Отмечается, что пока функция находится в стадии бета-тестирования и скоро должна появиться в одной из стабильных версий фирменной оболочки. Стоит отметить, что в MIUI 11 пользователи могут создавать собственные сообщения на включенном Ambient Display.