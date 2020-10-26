Смартфоны iPhone 12 и iPhone 11 испытали на непотопляемость

Авторы YouTube-канала EverythingApplePro опубликовал видео, в котором они пытаются утопить новенький смартфон iPhone 12 и его предшественника iPhone 11. Отметим, что оба устройства имеет рейтинг защиты от воды IP68, при котором допускается погружение в воду на глубину до 2 метров на 30 минут. Так или иначе, но оба смартфона выдержали погружение и на 2, и на 5,5 и на 9 метров. Дисплей, микрофон и прочие компоненты продолжали работать как ни в чем не бывало. Ранее мы уже делились историей о том, как iPhone 11 пролежал на дне озера два месяца и сохранил полную работоспособность.