Смартфоны iPhone 12 подешевели на JD.com

Китайский магазин JD.com снизил цены на смартфоны линейки iPhone 12 в честь распродажи «618». Итак, iPhone 12 со 128 ГБ флеш-памяти подешевел на 220 долларов и теперь предлагается за 830 долларов. Вариант iPhone 12 Pro с 256 ГБ памяти теперь обойдется в 1318 долларов, а iPhone 12 Pro Max с 256 ГБ встроенной памяти – в 1444 доллара.

Напомним, что iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max характеризуются процессором Apple A14 Bionic, поддержкой сетей 5G, 6,1 и 6,7-дюймовыми OLED-экранами с разрешением 2532:1170 и 2778:1284 пикселя соответственно, поддержкой HDR, True Tone, Haptic Touch и пиковой яркостью 1200 кд/м2, защитой от воды по степени IP68, поддержкой беспроводной зарядки на 15 Вт, а также квадрокамерой с тремя 12 Мп модулями (главный, сверхширик и телевик), оптической стабилизацией и лидаром.