Смартфоны iPhone 13 появились в продаже

Компания Apple дала старт продажам смартфонов iPhone 13, приём российских предзаказов на которые стартовал всего пару дней назад. В России iPhone 13 mini оценен от 70 до 100 тысяч рублей, iPhone 13 – от 80 до 110 тысяч рублей, iPhone 13 Pro – от 100 до 150 тысяx рублей, а iPhone 13 Pro Max от – 110–160 тысяч рублей. Отгрузок новинок российским пользователям придется ждать 5 или 6 недель. В Китае смартфоны линейки iPhone 13 стали настоящими бестселлерами – на одном только JD.com было принято три миллиона предварительных заказов. Отмечается, что большей популярностью пользуются старшие модели.