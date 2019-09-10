Смартфоны iPhone XR и iPhone 8 подешевели

2019-09-10, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - iPhone XR; [115]
Сегодня компания Apple не только представила смартфоны нового поколения iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, но и снизила цены на прошлое поколение iPhone. Так, iPhone 8 теперь будет доступен по цене от 449 долларов, а iPhone XR – от 599 долларов.

Напомним, что iPhone оснащается 6,1-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1792:828 пикселей, 7-нанометровым чипсетом A12 Bionic, который характеризуется шестиядерным CPU, четырехъядерным GPU и NPU, а также 12 Мп основной камерой с широкоугольным объективом с диафрагмой F/1,8, оптической стабилизацией и вспышкой True Tone. По словам главы компании Apple Тима Кука, именно iPhone XR стал самой популярной моделью из трио прошлогодних смартфонов Apple.

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