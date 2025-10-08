Смартфоны подорожают из-за роста цен на продукцию TSMC

Ожидается, что TSMC повысит цены на свои 2-нанометровые пластины N2, однако, вопреки ранним сообщениям, удорожание окажется не столь значительным, как сообщали аналитики. Ранее сообщалось, что Apple, Qualcomm, MediaTek и другие компании будут вынуждены платить на пятьдесят процентов больше за новые пластины. Теперь же источники утверждают, что разница составит лишь от десяти до двадцати процентов, но лишь потому, что TSMC планирует поднять цены и на свои нынешние 3-нанометровые технологии. Стоимость одной пластины на 2-нанометровом техпроцессе останется на уровне тридцати тысяч долларов. Массовое производство, как и прежде, намечено на четвёртый квартал 2025 года, а Qualcomm уже готовится перейти на узел N2P для следующего процессора Snapdragon 8 Elite Gen 6.

Эксперты отмечают, что столь высокая цена приведёт к подорожанию потребительской электроники, включая смартфоны и планшеты, так как производителям придётся компенсировать растущие затраты на полупроводники. По данным издания Investor, разница между 2-нанометровыми и 3-нанометровыми пластинами составит лишь 10–20 процентов, поскольку TSMC собирается повысить цены на текущие техпроцессы N3E и N3P, которые теперь будут стоить 25 тысяч и 27 тысяч долларов соответственно. Это сделает использование старших литографий более затратным для компаний, выпускающих чипы на базе этих технологий. Так что цены на старые техпроцессы тоже поднимут цены на потребительскую электронику.