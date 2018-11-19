Смартфоны премиум класса от компании Oppo прибудут в Индию

Премиум телефон Oppo R-серии скоро прибудет на рынок Индии. Точная дата пока не раскрыта, как и линейка.

Вероятнее всего это будет Oppo RX17 Pro единственный премиум телефон который присутствует в Китае и Европе. Ценообразование - это еще один вопрос, который необходимо определить. Что касается Pro, то он будет примерно такой же цены, как OnePlus 6T который начинается с 530 долларов. RX17 Pro имеет Super VOOC и трехмерную камеру ToF над своим конкурентом. В течение лета Oppo привезла свой флагманский Find X в Индию, до этого линейка компании для страны состояла из бюджетных A и F-серий.