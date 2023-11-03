Смартфоны серии Galaxy S20 не получает апгрейд до Android 14

Компания Samsung удивила всех, когда начала выпускать обновление прошивки One UI 6.0 на основе Android 14 для смартфонов серии Galaxy S23. Многие ожидали, что обновление прошивки появится в стабильной ветке к концу этого года, но пользователи получили апдейт заметно раньше, чем ожидали. К сожалению, обновление будет недоступно для некоторых крайне популярных устройств. Похоже, что серия Galaxy Note 20 и серия Galaxy S20 не получат обновление One UI 6.0 на основе Android 14. Это разочаровывающие новости, потому что изначально эти устройства были в списке, но теперь по каким-то причинам компания Samsung убрала их оттуда.

Исходный список Samsung для обновления One UI 6.0 на основе Android 14 говорил о том, что апдейт системы появится на нескольких устройствах с 2020 года. Среди них были Galaxy S20, Galaxy Note 20, Z Flip и Z Fold 2. Однако компания изменила примечание и убрала некоторые гаджеты из списка. Теперь на официальном сайте указано, что обновление доступно на смартфонах Galaxy S23, S22, S21, Z Fold5, Z Flip5, Z Fold4, Z Flip4, Z Fold3, Z Flip3, A54, A53, A34, A33, M54, M53, M34 и М33. Более того, Samsung подтвердила, что добавление некоторых устройств в список было ошибкой, так что обновление One UI 6.0 не будет доступно для серии Galaxy S20, серии Galaxy Note 20 и других устройств, которые были удалены. Это очень неприятные новости для тех, кто купил флагманский смартфон всего три года назад и теперь не получит желанного обновления операционной системы.
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