Смартфоны серии Galaxy S20 не получает апгрейд до Android 14

Исходный список Samsung для обновления One UI 6.0 на основе Android 14 говорил о том, что апдейт системы появится на нескольких устройствах с 2020 года. Среди них были Galaxy S20, Galaxy Note 20, Z Flip и Z Fold 2. Однако компания изменила примечание и убрала некоторые гаджеты из списка. Теперь на официальном сайте указано, что обновление доступно на смартфонах Galaxy S23, S22, S21, Z Fold5, Z Flip5, Z Fold4, Z Flip4, Z Fold3, Z Flip3, A54, A53, A34, A33, M54, M53, M34 и М33. Более того, Samsung подтвердила, что добавление некоторых устройств в список было ошибкой, так что обновление One UI 6.0 не будет доступно для серии Galaxy S20, серии Galaxy Note 20 и других устройств, которые были удалены. Это очень неприятные новости для тех, кто купил флагманский смартфон всего три года назад и теперь не получит желанного обновления операционной системы.