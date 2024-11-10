Смартфоны серии HONOR Magic7 бьют рекорды продаж

Напомним, что оцененный в Поднебесной от 630 долларов Honor Magic7 получил топовый 3-нанометровый чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 6,78-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2800:1264 пикселей, адаптивной частотой обновления 1-120 Гц, частотой ШИМ 4320 Гц и глобальной пиковой яркостью 1600 нит, 12 или 16 ГБ ОЗУ, 256, 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти, АКБ ёмкостью 5650 мАч, поддержку 100-проводной и 80-Вт беспроводной зарядок, фронтальную камеру на 50 Мп, тройную основную камеру с модулями разрешением 50 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телевик с 3-кратным оптическим зумом), поддержку спутниковой связи Beidou для SMS, ультразвуковой сканер отпечатков, защиту от воды и пыли (IP68/69) и предустановленную ОС Android 15 с прошивкой MagicOS 9.0.