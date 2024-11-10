Смартфоны серии HONOR Magic7 бьют рекорды продаж

Компания HONOR отчиталась об итогах первого дня продаж флагманских смартфонов серии Magic7. Утверждается, что новинки побили рекорд продаж среди всех новых смартфонов HONOR зв стартовый день продаж. Количество реализованных устройств производитель не привел.

Напомним, что оцененный в Поднебесной от 630 долларов Honor Magic7 получил топовый 3-нанометровый чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 6,78-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2800:1264 пикселей, адаптивной частотой обновления 1-120 Гц, частотой ШИМ 4320 Гц и глобальной пиковой яркостью 1600 нит, 12 или 16 ГБ ОЗУ, 256, 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти, АКБ ёмкостью 5650 мАч, поддержку 100-проводной и 80-Вт беспроводной зарядок, фронтальную камеру на 50 Мп, тройную основную камеру с модулями разрешением 50 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телевик с 3-кратным оптическим зумом), поддержку спутниковой связи Beidou для SMS, ультразвуковой сканер отпечатков, защиту от воды и пыли (IP68/69) и предустановленную ОС Android 15 с прошивкой MagicOS 9.0.