Смартфоны серии Meizu 17 получат стабильную версию Flyme 9

Китайский производитель смартфонов Meizu, объявил, что 6 мая для смартфонов серии Meizu 17 будет выпущена стабильная версия последней мобильной операционной системы - Flyme 9.

Последняя версия Flyme 9 содержит несколько улучшений и новых функций. Это крупное обновление включает значительные изменения в дизайне, конфиденциальности, функциях, эффективности и других аспектах. Иконки на рабочем столе теперь находятся в квадратных прямоугольниках со скошенными краями.

Центры уведомлений и управления были переработаны и отображаются бок о бок в горизонтальной ориентации экрана, что удобно в эксплуатации. Также компания визуально упростила значок отпечатка пальца и интерфейс приложения, убрав декоративные элементы и сохранив только необходимые элементы. В интерфейс также встроены динамические эффекты, включая разблокировку экрана по отпечатку пальца, распознавание лиц, поворот экрана и жесты.