Смартфоны серии Meizu 18 анонсируют 3 марта

В честь 18-летия компании Meizu анонсирует серию смартфонов Meizu 18. Дата анонса запланирована на 3 марта в Китае. Серия Meizu 18 будет представлена в стандартной версии и в версии Pro. На данный момент информации о телефоне очень мало. По некоторым слухам, смартфон могут быть оснащены платформой Snapdragon 870, с разными конфигурациями, включая до 8 ГБ ОЗУ и до 256 ГБ встроенной памяти. Оба устройства получат AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц. На задней панели ожидаем увидеть тройную камеру с 64 МП. Meizu 18 и Meizu 18 Pro будут поставляться с ОС Android 11. Более подробно о смартфонах станет известно после официального анонса.