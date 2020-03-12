Смартфоны серии Samsung Galaxy S20 вышли в России

Компания Samsung Electronics дала старт российским продажам флагманских смартфонов Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra, которые оценены в 69 990, 79 990 и 99 990 рублей соответственно. При этом для смартфонов до сих пор действует акции, по которой покупатели получают бесплатно беспроводные наушники Galaxy Buds+.

Несколько дней назад была подсчитана цена компонентов Samsung Galaxy S20 Ultra – 528,5 доллара. Для сравнения, себестоимость Galaxy S10+ составляла в свое время 420 долларов, а Galaxy S9+ – 380 долларов. Самыми дорогими компонентами устройства стали набор камер (107,5 доллара) и восьмиядерная платформа Snapdragon 865 (81 доллар).