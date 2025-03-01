Смартфоны серии Samsung Galaxy S25 бьют рекорды продаж

Профильное издание Sammobile раскрыло подробности о продажах флагманской линейки Samsung Galaxy S25. Утверждается, что новинки побили рекорд серии Galaxy Note 10, установленный еще в 2019 году. Тогда был реализован миллион устройства за 25 дней, а новым флагманам на это понадобился 21 день. Причем половина продаж пришлась на старшую модель Galaxy S25 Ultra.

Напомним, что смартфон оснащается топовым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy с максимальной частотой 4,47 ГГц, 6,9-дюймовым Dynamic AMOLED 2X дисплеем с частотой обновления от 1 до 120 Гц, разрешением 3120:1440 точек и защитным стеклом Corning Gorilla Armor 2, селфи-камерой на 12 Мп, тыльной камерой с модулями разрешением 200 Мп, 50 Мп (5-кратный оптический зум и OIS), 10 Мп (3-кратное оптическое приближение и оптическая стабилизация) и 12 Мп (сверхширик), титановым каркасом, корпусом толщиной 8,2 мм, АКБ ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 45-Вт проводной зарядки, поддержкой беспроводной зарядки, защитой от пыли и воды согласно степени IP68 и предустановленной ОС Android 15.