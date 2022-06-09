Смартфоны серии Tecno Camon 19 дебютируют 14 июня

Компания Tecno объявила о запуске смартфонов серии Camon 19. Они будут доступны на международном рынке. Дебют устройство состоится 14 июня.

Бренд представит несколько смартфонов Tecno Camon 19, флагманской версией станет Camon 19 Pro. Tecno еще не раскрыла подробностей о грядущем смартфоне. Camon 19 Pro может стать одним из первых устройств, получивших бета-версию Android 13. Серия отличается привлекательным дизайном, с тонкими рамками, тройной задней камерой и большим дисплеем. Напомним, что Tecno Camon 19 получила награду iF Design Award 2022 за исключительный дизайн. Tecno Camon 19 Pro 5G оснащен функцией Memory Fusion, позволяющей увеличить оперативную память из встроенного хранилища.

Новая серия смартфонов Tecno Camon 19 будет представлена в США.