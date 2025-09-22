Смартфоны серии Xiaomi 17 представят 25 сентября

Компания Xiaomi объявила, что официальный релиз флагманской серии смартфонов Xiaomi 17 состоится уже 25 сентября. В линейку войдут Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max. Уже официально подтверждено, что они станут первыми смартфонами на рынке с топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Её, кстати, представят уже сегодня вечером. Ранее Xiaomi 17 Pro протестировали в бенчмарке Geekbench, где он набрал 3096 и 9382 балла в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно. Производитель также подтвердил наличие у старших моделей блока основной камеры, в котором будет расположен дополнительный дисплей.