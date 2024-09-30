Смартфоны серии iPhone 16 бьют рекорды продаж в России

Аналитики "Авито Молл" поделились статистикой продаж смартфонов серии iPhone 16 на российском рынке. Сообщается, что за первые два дня после начала продаж было продано в 11 раз больше экземпляров, чем iPhone 15 за тот же период в прошлом году. Самым популярным выбором стал iPhone 16 Pro Max с долей в 61%. На iPhone 16 Pro пришлось 26%, на базовый Phone 16 – 11% рынка, а модель iPhone 16 Plus и вовсе осталась незамеченной, собрав всего 2%.

Напомним, что iPhone 16 оценен в России от 115 тысяч рублей, iPhone 16 Plus от 135 тысяч рублей, iPhone 16 Pro от 155 тысяч, а iPhone 16 Pro Max стоит 195 тысяч рублей за базовую конфигурацию с 256 ГБ флеш-памяти.
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