Смартфоны со складными экранами - будущее индустрии

Некоторое время назад никто не верил в то, что складные смартфоны с дисплеем, который складывается пополам, возможны. Это выглядело как очередной маркетинговый ход, но в полноценное устройство никто не верил. Вскоре оказалось, что подобного рода продукты все же реальны — Galaxy Z Flip 2, например, отлично продается и пользуется спросом у пользователей по всему миру. Теперь компания OPPO показала дизайн смартфона, в котором экран складывается внутрь, то есть, получается некая выдвижная ширма с экраном. Многие аналитики мобильного рынка считают, что данная технология позволит экрану жить дольше, так как область перегиба больше, плюс это возможный вариант развития смартфонов в обозримом будущем. Ждем первого устройства с таким экраном.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Z Flip 2
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