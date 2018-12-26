Смартфону Oppo F10 прочат Snapdragon 855 и 6 камер на 130 Мп

Сетевые источники поделились информацией о флагманском смартфоне Oppo F10, официальный анонс которого ожидается в первой половине следующего года. Смартфону прочат топовый чипсет Snapdragon 855, изогнутый 6,5-дюймовый дисплей, 6 ГБ оперативной памяти, двойную фронтальную камеру на 12 и 25 Мп, основную камеру с четырьмя датчиками разрешением 48, 21, 16 и 8 Мп, аккумулятор на 4500 мАч с поддержкой фирменной технологии быстрой зарядки Super VOOC, а также встроенный под экран сканер отпечатков пальцев. Сколько будет стоить настолько высокотехнологичный смартфон, источник не сообщает.