Смартфону Xiaomi Mi 11 приписывают зарядку на 100 Вт

В сети появились подробности о флагманском смартфоне Xiaomi Mi 11, который будет представлен в начале следующего года. Итак, устройству прочат подэкранную фронтальную камеру, изогнутый по бокам дисплей с частотой обновления изображения 144 Гц, восьмиядерный процессор Snapdragon 876, который будет на 30% производительнее Snapdragon 865, аккумулятор ёмкостью 6000 мАч, поддержку быстрой зарядкой на основе собственной технологии мощностью 100 Вт, основную камеру с главным модулем разрешением 144 Мп и 100-кратным цифровым зумом, а также полноценную защиту от пыли и влаги согласно степени IP68. Ориентировочная цена смартфона не приводится.