Smartisan Nut Pro 2S выглядит интересно

В сети появилась информация о смартфоне Smartisan Nut Pro 2S, который вроде как в ближайшем будущем должен отправиться в продажу. Сама компания Smartisan остается для нас большой загадкой — это китайский бренд, который наотрез отказывается сотрудничать и общаться с прессой. Но, новинка выглядит довольно неплохо. Внутри установлен процессор от компании Qualcomm, там неплохая камера, привлекательный дизайн корпуса и все в таком духе. Если смартфон отправится в мировые продажи или даже попадет в Россию, то это будет сильный конкурент всевозможным китайским компаниям, о которых вы никогда не слышали. Ведь это уже не первое устройство данного производителя и он знает, как нужно правильно подавать продукт, как работать с операционной системой. Остается только ждать старта продаж.