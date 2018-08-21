Smartisan Nut Pro 2S выглядит интересно

2018-08-21, Автор - Влад Волошин; Продукт - Smartisan Nut Pro 2S; [77]
В сети появилась информация о смартфоне Smartisan Nut Pro 2S, который вроде как в ближайшем будущем должен отправиться в продажу. Сама компания Smartisan остается для нас большой загадкой — это китайский бренд, который наотрез отказывается сотрудничать и общаться с прессой. Но, новинка выглядит довольно неплохо. Внутри установлен процессор от компании Qualcomm, там неплохая камера, привлекательный дизайн корпуса и все в таком духе. Если смартфон отправится в мировые продажи или даже попадет в Россию, то это будет сильный конкурент всевозможным китайским компаниям, о которых вы никогда не слышали. Ведь это уже не первое устройство данного производителя и он знает, как нужно правильно подавать продукт, как работать с операционной системой. Остается только ждать старта продаж.


Комментарии:
Обзор видеокарты ZOTAC GeForce GTX 1050 ...
Обзор видеокарты ZOTAC GeForce GTX 1050 Вчера компания NVIDIA провела презентацию нового поколения видеокарт RTX 20. В первую тройку вошли сразу ...
Nintendo Switch будет поддерживать 4К...
Nintendo Switch будет поддерживать 4КПоявилась информация о том, что компания Nintendo планирует выпуск второго поколения приставки Nintendo S...
Samsung готовит Galaxy View 2...
Samsung готовит Galaxy View 2В сети появилась информация о том, что компания Samsung выпустит в продажу планшет Galaxy View 2 с громад...
Поменяй квартиру на загородный дом и жив...
Поменяй квартиру на загородный дом и живНе секрет, что многие городские жители мечтают переехать всей своей семьей в большой и уютный загородный ...
Хочешь комфортную обстановку в своей ква...
Хочешь комфортную обстановку в своей кваЧто мы только не делаем для того, чтобы создать для себя комфортный уровень жизни. Сегодня мы бы хотели з...
Модная новинка от Meizu 16th...
Модная новинка от Meizu 16thMeizu 16th также имеют стереодинамики.В смартфоне предусмотрен ЦАП Qualcomm Aqstic WCD9341 (кодек встроен...
Мощный смартфон Huawei Mate 20 ...
Мощный смартфон Huawei Mate 20 Kirin 980 будет на 20% быстрее и на 40% энергоэффективнее, а за производство 7-нм основы будет нести отве...
Эволюция дизайна Huawei Mate 20 ...
Эволюция дизайна Huawei Mate 20 Huawei Mate 20 получит 6,3” дисплей с разрешением Full HD+, 6 ГБ ОЗУ в базовой версии, аккумулятор на ...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор видеокарты ZOTAC GeForce GTX 1050 Mini (ZT-P10500A-10L) в ожидании RTX 1050Обзор видеокарты ZOTAC GeForce GTX 1050 Mini (ZT-P10500A-10L) в ожидании RTX 1050
Обзор видеокарты MSI GeForce GTX 1060 GAMING X 6G в камуфляже CAMO SQUAD. Ждем выход NVIDIA RTX 2060Обзор видеокарты MSI GeForce GTX 1060 GAMING X 6G в камуфляже CAMO SQUAD. Ждем выход NVIDIA RTX 2060
Обзор видеокарты Palit GeForce GTX 1050 Ti Dual (PA-GTX1050Ti Dual 4G) в ожидании NVIDIA RTX 2050 TiОбзор видеокарты Palit GeForce GTX 1050 Ti Dual (PA-GTX1050Ti Dual 4G) в ожидании NVIDIA RTX 2050 Ti
Обзор телефона Digma LINX N331 2GОбзор телефона Digma LINX N331 2G
Обзор Mioshi Tech Макси-Дрон-36. Лучший квадракоптер для начинающих летчиковОбзор Mioshi Tech Макси-Дрон-36. Лучший квадракоптер для начинающих летчиков
Предварительный обзор NVIDIA RTX 2080. Н...
Предварительный обзор NVIDIA RTX 2080. НКомпания NVIDIA провела официальную презентацию своей новой линейки видеокарт RTX 20. ПОльзователи долго ...
Обзор Slices. Немного казуальщины...
Обзор Slices. Немного казуальщиныКазуальные игры пользуются громадным спросом среди пользователей — это неплохой вариант убить время во вр...
Обзор World of Warcraft: Battle for Azer...
Обзор World of Warcraft: Battle for AzerBlizzard Entertainment на последней своей конференции умудрилась анонсировать сразу два World of Warcraft...
Предварительный обзор ASUS E406MA. Работ...
Предварительный обзор ASUS E406MA. РаботМногие пользователи уверены, что ноутбук нужно покупать как полноценную замену настольному компьютеру. То...
Обзор Ebates. Скидки на всё...
Обзор Ebates. Скидки на всёВ последнее время тематика всевозможных кэшбек-сервисов пользуется повышенным спросом среди пользователей...
Предварительный обзор Chuwi Lapbook SE. ...
Предварительный обзор Chuwi Lapbook SE. В последнее время техника Apple, в частности ноутбуки, подвергается жесткой кринке со стороны пользовател...
Предварительный обзор Huawei Honor Note ...
Предварительный обзор Huawei Honor Note В сети длительное время обсуждали релиз Huawei Honor Note 10 и говорили о возможных характеристиках проду...
Предварительный обзор Meizu 16. Новый ки...
Предварительный обзор Meizu 16. Новый киВ последнее время на рынке смартфонов произошло много перемен — сначала компания Apple показала свой смар...
Обзор Flip the Knife. Развлекаем нервы...
Обзор Flip the Knife. Развлекаем нервыКазуальные игры не просто так пользуются огромной популярностью среди геймеров. Дело в том, что не у всех...
Предварительный обзор Fossil Q Venture H...
Предварительный обзор Fossil Q Venture HМы уже не раз говорили, что рынок умных часов постепенно уходит в историю. Дело в том, что если вы большо...
Обзор Omlet Arcade. Новая стриминговая п...
Обзор Omlet Arcade. Новая стриминговая пПрямые трансляции сейчас есть буквально везде — вы можете в Инстаграм свое лицо отправить в режиме реальн...
Предварительный обзор Logitech Powered. ...
Предварительный обзор Logitech Powered. Компания Apple на своей презентации в октябре прошлого года рассказала про свою беспроводную зарядку, кот...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor