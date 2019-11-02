Smartisan Nut Pro 3 за 412 долларов

Компания Smartisan анонсировала в Китае свой новый флагманский смартфон Nut Pro 3.

Оснастили Smartisan Nut Pro 3 широкоформатным AMOLED дисплеем с диагональю 6.39 дюймов и разрешением FHD+.

На экране также разместили сканер отпечатков пальцев. На фото видно что у смартфона, есть каплевидный вырез для селфи камеры.

Основной модуль в устройстве Sony IMX586 на 48 Мп. Его дополняет ширик на 12 Мп, 8 МП телевик и 2 МП камера для макросъёмки с фокусным расстоянием 2 см. Камера имеет ночной режим съёмки и умеет записывать Slow-Motion видео в 480fps. А селфи камера получит 20МП.

Цены

Smartisan Nut Pro 3 8/128 ГБ 412$

Smartisan Nut Pro 3 8/256 ГБ 455$

Smartisan Nut Pro 3 12/256 ГБ 511$

Внутри смартфона установлен топовый процессор Snapdragon 855 Plus в паре с 8/12 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ ПЗУ. За его автономность будет отвечать аккумулятор ёмкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.