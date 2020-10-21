Smartisan Nut R2 официально представлен

Какое-то время назад, года три назад, если быть точным, в сети появились данные о новом смартфоне компании Smartisan, который выглядит достаточно интересно, обладает привлекательной начинкой и весьма стильным дизайном корпуса. Правда, тогда устройство так и не стало прорывом рынка, так что производитель выпустил еще несколько интересных продуктов, а теперь был официально представлен смартфон Smartisan Nut R2. У него имеется дисплей с частотой обновления 90 Гц, достаточно продвинутая камера на 108 мегапикселей, плюс производительная начинка. Правда, за базовую версию производитель просит 680 долларов. Напомним, что iPhone 12 mini стоит 699 долларов, пусть там характеристики и более простые. Но стоит понимать, что у Apple больше шансов на успех.