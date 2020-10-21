Smartisan Nut R2 смартфон с 6,67-дюймовым дисплеем с частотой 90 Гц и 16 ГБ ОЗУ

Компания Smartisan, производитель смартфонов в Китае, недавно подтвердила, что выпустила свой флагманский смартфон - Smartisan Nut R2.

Smartisan Nut R2 оснащен 6,67-дюймовым дисплеем Full HD + AMOLED с разрешением экрана 2340 x 1080 пикселей, а также частотой обновления 90 Гц и задержкой касания 180 Гц. Под капотом устройство работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 865 в паре 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 512 ГБ встроенной памяти UFS 3.1.

Смартфон работает на ​​ОС Smartisan OS 8.0, основанная на операционной системе Android. Новинка оснащена четырьмя камерами на задней панели, которые включают 108-мегапиксельный основной датчик , 8-мегапиксельный телеобъектив, 13-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 5-мегапиксельный макрообъектив. Конфигурация камеры предлагает поддержку 3-кратного оптического и 30-кратного гибридного масштабирования, а также покадровую фотосъемку 8K. Фронтальная камера свою очередь получила 20 Мп.

Смартфон питается от аккумулятора емкостью 4510 мАч, который поддерживает технологию быстрой зарядки 55 Вт.

Устройство поддерживает двухрежимное подключение 5G , а также Wi-Fi 6 и NFC. Он поставляется со стереодинамиками и аудио DTS. Smartisan Nut R2 поставляется в трех цветовых вариантах - черном, белом и зеленом. Также есть специальная версия смартфона с названием Revolution 2 Light Shine Special Edition, которая показывает текстурированный узор на задней панели телефона, когда устройство подвергается воздействию прямых солнечных лучей.

Цена и доступность:

  • 8 ГБ + 128 ГБ: 677 долларов США
  • 8 ГБ + 256 ГБ: 722 доллара США
  • 12 ГБ + 256 ГБ: 797 долларов США
  • 16 ГБ + 512 ГБ: 977 долларов США
  • Revolution 2 Light Shine Special Edition: 977 долларов США

Комментарии и отзывы Smartisan Nut R2
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