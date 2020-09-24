Smartisan готовит новый смартфон

Компания Smartisan, о которой многие пользователи уже давно успели позабыть, решила напомнить своей аудитории о том, что компания делает смартфоны. Более того, сейчас производитель делает упор на том, что следующий гаджет компании будет привлекать внимание аудитории достаточно продвинутой камерой с разрешением 108 мегапикселей. Данное преимущество и правда может привлечь внимание аудитории, так как пользователи довольно активно ищут смартфоны для фотографии с высоким разрешением. Вопрос только в том, кто производит данную систему камер, насколько хорошо она снимает и какую линзу она будет использовать. Если камера хорошая, но линза при этом довольно плохая, то снимки все равно будут весьма плохого качества. Так что ждем.