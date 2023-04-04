Smaung установит в Galaxy S24 свой собственный процессор

Только начался второй квартал текущего года, а слухи о следующем смартфоне Galaxy S24 уже начали появляться в сети. Например, последняя информация, которая поступила от инсайдеров, может привести вас в замешательство, так они уверяют, что Samsung в настоящее время работает над чипсетом Exynos 2400, и он будет использоваться в следующем году в серии флагманских смартфонов Galaxy S24. Данный источник со ссылкой на разработчиков внутри компании говорит, что южнокорейский технологический гигант вернулся к проектированию собственного мобильного процессора и работает над Exynos 2400, который будет использоваться в серии Galaxy S24.

Впрочем, есть причина, по которой мы отнестись к этому слуху с некоторой осторожностью. Дело в том, что Qualcomm и Samsung заключили сделку в 2022 году, которая гарантировала, что будущие флагманские смартфоны Galaxy будут использовать процессоры Snapdragon. Возьмем, например, серию Galaxy S23 — новинки были запущены на рынках со Snapdragon 8 Gen 2, а серия Galaxy S22, вышедшая в прошлом году, была представлена в большинстве регионов с процессором Snapdragon 8 Gen 1. Мы сильно сомневаемся, что производитель резко сменит курс, откажется от партнёрства и попробует опять запустить свой собственный процессор. Возможно, процессор Exynos 2400 действительно будет представлен, но только в определённых регионах, где компания проверит возможности своего собственного чипа и испытает его слабые места на потребителях.
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