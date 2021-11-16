Snapchat умеет распознавать еду и рекомендовать рецепты

Камера в приложении Snapchat теперь может рекомендовать рецепты на основе еды, которую вы покажете камере своего смартфона. Food Scan — последнее дополнение к функции сканирования данного приложения, которое также позволяет пользователям определять растения, породы собак и предметы одежды. Теперь при сканировании еды будут обнаружены рецепты, содержащие этот элемент, а также предоставлена ссылка на запись в Википедии об ингредиенте. Snapchat также сотрудничает с довольно известным сайтом рецептов allrecipes.com для реализации этой функции, которая, по ее словам, может распознавать более 1200 наименований продуктов и предлагать более 4500 блюд. У зарубежных блогеров была возможность предварительно испытать эту функцию, и возможности приложения по сканированию еды оказались в основном точными. Софт смог правильно определить разнообразие продуктов и порекомендовать соответствующие рецепты (включая рецепт батончика с хурмой, который выглядел интригующим).

Однако, как и большинство подобных функций визуального поиска, алгоритм не полностью надежен. Например, обычному кусочку имбиря удалось полностью сбить с толку эту технологию — независимо от того, под каким углом журналист держал камеру, Snapchat не мог распознать имбирь как еду и вместо этого рекомендовал AR-линзы с изображением рук рептилий и людей. Эта функция также не предназначена для работы с упакованными продуктами - Snapchat имеет отдельную функцию, которая может сканировать эти элементы для получения информации о питании, поэтому софт не сможет помочь вам выяснить, что делать со случайной банкой томатного соуса или чем-то еще.
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