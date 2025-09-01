Snapdragon 8 Elite Gen 5 набрал рекордные баллы в бенчмарках

Через несколько часов после первых слухов стало известно, что новый чип Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 2 может выйти на рынок под названием Snapdragon 8 Elite Gen 5. А теперь появились новые утечки, раскрывающие часть характеристик грядущего процессора и намекающие на серьёзный прирост производительности. По словам инсайдера, результаты тестов в AnTuTu у новинки на 50% выше, чем у предыдущего поколения. По данным инсайдеров, протестированная версия в Galaxy S26 Edge оказалась «отобранной» с повышенными частотами — производительные ядра работали на 4,74 ГГц, тогда как в свежих утечках фигурировало значение 4,61 ГГц. Энергоэффективные ядра работают на частоте 3,63 ГГц, при этом конфигурация процессора осталась прежней — кластер 2 + 6, как и у Snapdragon 8 Elite.

Что касается графики, то в пару к процессору идёт Adreno 840, разогнанный по умолчанию до 1,20 ГГц, что выше прошлогоднего Adreno 830 (1,10 ГГц). Производство на третьем поколении 3-нм техпроцесса TSMC позволило Qualcomm поднять частоты, но насколько это даст преимущество в реальных тестах, покажет практика. По слухам, в AnTuTu Snapdragon 8 Elite Gen 5 смог превысить отметку 4 миллиона баллов. Для сравнения — REDMAGIC 10 Pro, лидер рейтингов, с Snapdragon 8 Elite набирает всего 2662615 баллов. Если данные об AnTuTu новой платформы подтвердятся, разрыв действительно составит около 50%. Но будет интересно посмотреть на реальные возможности процессора в играх и с новыми приложениями.