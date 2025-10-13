Snapdragon 8 Elite Gen 5 стоит примерно 280 долларов

Переход Qualcomm на техпроцесс TSMC N3P при производстве своих флагманских чипов, включая Snapdragon 8 Elite Gen 5, позволил компании выйти на уровень конкуренции с такими гигантами, как Apple, но это дало о себе знать в буквальном смысле — в цене. В прошлом году Snapdragon 8 Elite стал первым в индустрии 3-нанометровым процессором для Android-флагманов, и уже тогда он оказался весьма дорогим для производителей смартфонов. Теперь же партнёры Qualcomm столкнулись с ещё более сложным выбором — либо повышать стоимость своих устройств, либо идти на компромиссы в других компонентах. Согласно последним оценкам, Snapdragon 8 Elite Gen 5 подорожал на 27 процентов по сравнению с предыдущим поколением. Более того, грядущий Snapdragon 8 Elite Gen 6 не обещает снижения цены, ведь компания планирует перейти на 2-нанометровую архитектуру TSMC, что неизбежно приведёт к росту расходов.

Инсайдер даже опубликовал таблицу ориентировочных цен всех флагманских чипов Qualcomm, начиная с Snapdragon 8 Gen 1. Так, Snapdragon 8 Elite стоил примерно 220 долларов, тогда как Snapdragon 8 Elite Gen 5 оценивается в диапазоне от 240 до 280 долларов. Окончательная стоимость, как обычно, зависит от множества факторов — объёмов заказов, договорённостей между Qualcomm и её клиентами и других коммерческих условий. Производители, делающие небольшие закупки, заплатят дороже, тогда как, например, Samsung, поставляющая миллионы флагманских смартфонов в год, сможет получить значительную скидку.