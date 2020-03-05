Событие I/O компании Google отменено

Представители компании Google отменили событие I/O. Связано это из-за вспышки вируса. Компания заботится о здоровье и безопасности своих сотрудников и посетителей события. Мероприятие должно было состоятся в Сан-Франциско. Гости мероприятия которые купили билеты, получат возврат средств.

Google использует событие I/O для демонстрации нового оборудования и различных обновлений сервисов. В этом году планировалось показать презентацию новых смартфонов Pixel.

Представители компании планируют провести событие в режиме онлайн-трансляции. Также поступили компании NVIDIA и Facebook, которые также отменили свои мероприятия.