Событие I/O компании Google отменено

2020-03-05, Автор - Ramil; Продукт - Google; [74]
Представители компании Google отменили событие I/O. Связано это из-за вспышки вируса. Компания заботится о здоровье и безопасности своих сотрудников и посетителей события. Мероприятие должно было состоятся в Сан-Франциско. Гости мероприятия которые купили билеты, получат возврат средств.

Google использует событие I/O для демонстрации нового оборудования и различных обновлений сервисов. В этом году планировалось показать презентацию новых смартфонов Pixel.

Представители компании планируют провести событие в режиме онлайн-трансляции. Также поступили компании NVIDIA и Facebook, которые также отменили свои мероприятия.

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