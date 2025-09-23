Собственный модем Apple уступает чипу Qualcomm

В то время как C1X хоть и быстрее Snapdragon X75, но ограничен стандартом sub-6GHz и не работает с mmWave. Тем не менее его сильной стороной стала энергоэффективность — Apple рекламирует iPhone Air с автономностью до 27 часов воспроизведения видео. В этом также помогает чип беспроводных соединений N1, оптимизированный для работы в паре с C1X. Специалист подчеркнул, что интеграция аппаратного и программного обеспечения Apple позволяет лучше контролировать энергопотребление компонентов и добиваться впечатляющего времени работы от батареи. Он добавил, что реальные скорости модемов Qualcomm в любом случае ограничиваются возможностями сетевой инфраструктуры и далеки от теоретических максимумов, так что заметить разницу будет довольно проблематично.