Собственный модем Apple уступает чипу Qualcomm

Одним из самых заметных анонсов презентации Apple стало появление собственного 5G-модема C1X в iPhone Air. Компания заявила, что эта базовая микросхема работает быстрее, чем Snapdragon X75 от Qualcomm, при этом потребляет на 30 процентов меньше энергии. Однако глава исследовательской компании Creative Strategies Бен Баджарин отметил в комментарии CNBC, что в вопросе чистой производительности он по-прежнему отдаёт предпочтение модемам Qualcomm. Разбор показал, что в моделях iPhone 17 используется Snapdragon X80, за исключением iPhone Air, где стоит новый модем Apple. Это объясняется тем, что решения Qualcomm обеспечивают более высокие скорости и поддерживают сети mmWave.

В то время как C1X хоть и быстрее Snapdragon X75, но ограничен стандартом sub-6GHz и не работает с mmWave. Тем не менее его сильной стороной стала энергоэффективность — Apple рекламирует iPhone Air с автономностью до 27 часов воспроизведения видео. В этом также помогает чип беспроводных соединений N1, оптимизированный для работы в паре с C1X. Специалист подчеркнул, что интеграция аппаратного и программного обеспечения Apple позволяет лучше контролировать энергопотребление компонентов и добиваться впечатляющего времени работы от батареи. Он добавил, что реальные скорости модемов Qualcomm в любом случае ограничиваются возможностями сетевой инфраструктуры и далеки от теоретических максимумов, так что заметить разницу будет довольно проблематично.
